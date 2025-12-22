Венс заявив про "прорив" у переговорах США та РФ щодо України

За словами Венса, американські переговірники надали йому оновлену інформацію щодо діалогу з російською стороною.

"Сьогодні вранці я отримав оновлену інформацію від наших переговірників. Тож прорив, якого, на мою думку, ми досягли, полягає в тому, що всі питання насправді винесені на поверхню", - зазначив він.

Венс заявив, що ключовою проблемою переговорів залишається питання територій, зокрема Донецької області.

"Я думаю, що росіяни справді хочуть територіального контролю над Донецьком. Українці, зрозуміло, вважають це серйозною проблемою безпеки, [навіть] коли вони приватно визнають, що зрештою вони, ймовірно, втратять Донецьк - але, знаєте, зрештою: це може бути через 12 місяців, може бути й довше. Тож ця територіальна поступка є значною затримкою в переговорах - ця жахлива територіальна поступка, я б сказав", - сказав віце-президент США.

Окрім цього, за його словами, на переговорах обговорюються й інші питання, зокрема контроль над Запорізькою атомною електростанцією.

"Хто контролює [Запорізьку] ядерну установку? Чи може вона бути спільно контрольованою? Чи повинна вона контролюватися однією чи кількома сторонами?" - зазначив Венс.

Також, за його словами, сторони порушують гуманітарні питання, статус етнічних росіян та українців, які залишаються на окупованих територіях або у РФ, а також питання відновлення.

"Ми досягли прогресу, але, сидячи тут сьогодні, я б не був упевнений, що ми досягнемо мирного врегулювання. Є велика ймовірність і того, і іншого", - сказав він.