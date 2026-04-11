Венс вирушив на переговори з Іраном у Пакистан, - Axios

"Для Джей Ді Венса це дуже важлива подія. Він їде на скпербоул", - сказав чиновник США в коментарі Axios.

Як пише видання, це буде наймасштабніша взаємодія на високому рівні між офіційними особами США та Ірану з 1979 року. Однак шанси на успіх здаються низькими. Обидві сторони розуміють, що ризик невдачі - це відновлення війни, і при цьому погляди країн на світ розходяться.

"Ми, як і раніше, не дійшли згоди з питання, про яке ведемо переговори", - сказав інший американський чиновник.

Очікується, що переговори розпочнуться в суботу в пакистанській столиці Ісламабад. Сторони вестимуть переговори безпосередньо, а пакистанські офіційні особи виступлять як посередники.

На зустрічі Венса супроводжуватимуть спецпосланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Також до делегації входять представники Ради нацбезпеки, Держдепартаменту і Пентагону.

"Ми з нетерпінням чекаємо переговорів. Думаю, вони пройдуть позитивно... Якщо іранці готові вести переговори сумлінно, ми готові простягнути їм руку допомоги... якщо ж вони спробують маніпулювати нами, то виявлять, що переговорна команда не настільки сприйнятлива до цього", - сказав Венс.

Також як відомо, Джей Ді Венс очолив делегацію США. Однією з причин такого підходу стала напруженість між посланцями Трампа та іранцями після двох попередніх раундів переговорів, які закінчилися війною.

Іранські чиновники сказали посередникам, що, на їхню думку, Віткофф і Кушнер обдурили їх. Але з огляду на статус Венса і його скептицизм з приводу початку війни, участь віцепрезидента могла б сприяти прогресу.

"Венс попросив м'яч, і він його отримав. Він може взяти на себе відповідальність за укладення угоди, яка покладе край війні", - заявив американський чиновник.

Хоча відправлення Венса є сигналом серйозності намірів США, деякі офіційні особи занепокоєні тим, що відправлення такої високопоставленої особи може бути передчасним, оскільки попередня підготовка до переговорів ще не завершена.

Також американські чиновники кажуть, що поки що незрозуміло, чи вдасться досягти якогось значущого прогресу в першому раунді переговорів. Однак вони сподіваються, що це буде не просто церемоніальна зустріч. Очікується, що досягнення угоди займе тижні, якщо не місяці.

Тим часом CNN пише, що делегація Ірану на чолі зі спікером парламенту Мохаммедом Багером Галібафом уже прибула до Ісламабаду. Його також супроводжують глава МЗС Ірану Аббас Арагчі та інші високопоставлені чиновники.