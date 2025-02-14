Венс не виключив відправки військ США в Україну і назвав умову

Віце-президент США Джей Ді Венс заявив про готовність США збільшити санкційний тиск на РФ та допустив відправку в Україну американських військовослужбовців. Це можливо у разі, якщо російський диктатор Володимир Путін не захоче укласти угоду про "справедливий" мир.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Як розповів Венс, варіант відправки військ США в Україну можливий, якщо Москва не зможе "вести переговори сумлінно", тобто в дусі доброї волі погоджуватися на умови, які будуть "на столі".

В інтерв'ю WSJ віце-президент США наголосив, що Україна повинна мати "суверенну незалежність". Та допустив військові дії, якщо очільник Кремля не погодиться на мирну угоду з Україною, яка "гарантує довгострокову незалежність Києва".

Західні ЗМІ звертають увагу, що висловлювання Венса йдуть в розріз із заявою глави Пентагона Піта Гегсета у середу про те, що Штати не будуть направляти війська в Україну.

Також віце-президент США у розмові з журналістами WSJ нагадав про наявність економічних інструментів впливу.

Нагадаємо, ще 22 січня президент США Дональд Трамп заявив, що допускає нові санкції проти РФ, якщо російський диктатор Путін не піде на переговори щодо припинення війни проти України.

7 лютого спецпредставник США з питань України та РФ Кіт Келлог розповів, що Трамп готовий подвоїти санкції проти РФ, щоб покласти край війні в Україні.

До слова, сьогодні, 14 лютого, в Мюнхені на полях безпекового саміту має відбутися зустріч президента України Володимира Зеленського з віце-президентом США Джей Ді Венсом. Як раніше писали західні ЗМІ, переговори з українською стороною в Мюнхені будуть відбуватися в кулуарах.

Детальніше про зустрічі лідерів і теми переговорів на Мюнхенській безпековій конференції, - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.