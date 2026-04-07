Венс в Угорщині заговорив мовою Орбана: Україна "втручається", а Брюссель - "руйнує"

Звинувачення на адресу України

На думку Венса, в української розвідки нібито є сили, які "намагаються вплинути на результат виборів у США і в Угорщині".

"Це їхня звичайна практика. Це частина ціни, яку доводиться платити за роботу з деякими елементами їхньої системи", - стверджує віцепрезидент, фактично повторюючи угорську пропаганду.

Також він додав, що в українській системі нібито були люди, які буквально за кілька тижнів до президентських виборів у США у 2024 році "вели агітацію на підтримку демократів".

Брюссель - "ворог"

Окремо Венс пройшовся по Євросоюзу, захищаючи політику Орбана. Він заявив, що "бюрократи в Брюсселі" намагаються зруйнувати Угорщину просто через особисту ненависть до її лідера.

"Бюрократи в Брюсселі намагалися зруйнувати економіку Угорщини, вони намагалися зробити Угорщину менш енергонезалежною, вони намагалися підвищити витрати для угорських споживачів", - сказав він.

Віцепрезидент також звинуватив Євросоюз у втручанні у внутрішню політику Угорщини.

Дуо "миротворців"

Окремо Венс прирівняв Орбана до президента США Дональда Трампа, заявивши, що двоє лідерів "зробили найбільше для припинення війни в Україні".

За словами віце-президента, він вважає, що Орбан переможе на майбутніх виборах.

Також, на його думку, ті люди, які звинувачують Орбана в проросійській позиції, нібито самі спочатку створили енергетично слабку економіку в Європі. І це призвело до того, що "Україна стала слабкою, а Росія - сильною".