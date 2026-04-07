Вэнс в Венгрии заговорил на языке Орбана: Украина "вмешивается", а Брюссель - "разрушает"

16:56 07.04.2026 Вт
2 мин
Вице-президент США повторил венгерскую пропаганду в Будапеште
aimg Иван Носальский
Фото: вице-президент США Джей Ди Вэнс и премьер Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)

Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время своего визита в Венгрию отличился рядом скандальных заявлений об Украине и Евросоюзе. Он открыто поддержал Виктора Орбана на предстоящих выборах.

Обвинения в адрес Украины

По мнению Вэнса, у украинской разведки якобы есть силы, которые "пытаются повлиять на исход выборов в США и в Венгрии".

"Это их обычная практика. Это часть цены, которую приходится платить за работу с некоторыми элементами их системы", - утверждает вице-президент, фактически повторяя венгерскую пропаганду.

Также он добавил, что в украинской системе якобы были люди, которые буквально за несколько недель до президентских выборов в США в 2024 году "вели агитацию в поддержку демократов".

Брюссель - "враг"

Отдельно Вэнс прошелся по Евросоюзу, защищая политику Орбана. Он заявил, что "бюрократы в Брюсселе" пытаются разрушить Венгрию просто из-за личной ненависти к ее лидеру.

"Бюрократы в Брюсселе пытались разрушить экономику Венгрии, они пытались сделать Венгрию менее энергонезависимой, они пытались повысить расходы для венгерских потребителей", - сказал он.

Вице-президент также обвинил Евросоюз во вмешательстве во внутреннюю политику Венгрии.

Дуо "миротворцев"

Отдельно Вэнс приравнял Орбана к президенту США Дональду Трампу, заявив, что двое лидеров "сделали больше всего для прекращения войны в Украине".

По словам вице-президента, он считает, что Орбан победит на предстоящих выборах.

Также, по его мнению, те люди, которые обвиняют Орбана в пророссийской позиции, якобы сами сначала создали энергетически слабую экономику в Европе. И это привело к тому, что "Украина стала слабой, а Россия - сильной".

Визит Вэнса

Стоит заметить, что Вэнс приехал в Венгрию за несколько дней до парламентских выборов.

Пока что дела у Виктора Орбана обстоят не очень хорошо. Согласно соцопросам, его опережает Петер Мадьяр - оппозиционер и главный конкурент пророссийского премьера.

