Венс: ми ще визначаємо графік, коли можуть зустрітися Трамп, Путін і Зеленський

США працюють над тим, щоб організувати зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. Також ведеться робота над організацією тристоронньої зустрічі.

Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report.