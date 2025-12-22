Венс різко пройшовся по допомозі, яку Україна отримувала від США

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, наприкінці лютого президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Білого дому посварився з президентом США Дональдом Трампом. Після цього Трамп заявляв про те, що Зеленський нібито не хоче завершувати війну з Росією.

На цьому тлі США вирішили призупинити постачання зброї в Україну. Також було тимчасово припинено обмін розвідувальними даними між країнами.

Складну ситуацію виправили переговори між українськими та американськими чиновниками в Саудівській Аравії. Тоді Вашингтон вирішив відновити передачу зброї та обмін розвідданими.

Водночас, вже влітку прес-секретар Білого дому Каролін Лівітт не виключила, що США можуть надати підтримку Україні з повітря в рамках гарантій безпеки. Вона уточнювала, що Трамп виключає тільки присутність американських солдатів в Україні.

Мирний план США для України

У листопаді адміністрація Трампа запропонувала мирний план щодо завершення війни в Україні. Спочатку в документі було 28 пунктів, більшість з яких не відповідала інтересам України, а навпаки, підтримувала інтереси росіян, наразі план має інший вигляд.

Наразі мирний план США передбачає: рамкову угоду, гарантії безпек та документ щодо відновлення післявоєнної України.

Днями Зеленський заявив, що угоду планується розбити на 5 документів, і як тільки Київ буде максимально близький до укладення угоди з РФ, тоді він зустрінеться з Трампом.