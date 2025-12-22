Вэнс резко прошелся по помощи, которую Украина получала от США

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, в конце февраля президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Белый дом поссорился с президентом США Дональдом Трампом. После этого Трамп заявлял о том, что Зеленский якобы не хочет завершать войну с Россией.

На этом фоне США решили приостановить поставки оружия в Украину. Также был временно прекращен обмен разведывательными данными между странами.

Сложную ситуацию исправили переговоры между украинскими и американскими чиновниками в Саудовской Аравии. Тогда Вашингтон решил возобновить передачу оружия и обмен разведданными.

В то же время, уже летом пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт не исключила, что США могут оказать поддержку Украине с воздуха в рамках гарантий безопасности. Она уточняла, что Трамп исключает только присутствие американских солдат в Украине.

Мирный план США для Украины

В ноябре администрация Трампа предложила мирный план по завершению войны в Украине. Сначала в документе было 28 пунктов, большинство из которых не отвечало интересам Украины, а наоборот, поддерживала интересы россиян, сейчас план имеет другой вид.

Сейчас мирный план США предусматривает: рамочное соглашение, гарантии безопасности и документ по восстановлению послевоенной Украины.

На днях Зеленский заявил, что договор планируется разбить на 5 документов, и как только Киев будет максимально близок к заключению соглашения с РФ, тогда он встретится с Трампом.