Венс різко пройшовся по допомозі, яку Україна отримувала від США
Віце-президент США Джей Ді Венс розкритикував допомогу, яку США надають Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому в Youtube.
"Ми допомагаємо літнім американцям із пенсіями, скасовуючи податки на виплати із соціального забезпечення, тому що ми віримо в необхідність шанувати батька та матір, а не спускати всі їхні гроші в Україну", - сказав він під час промови.
Гарантії безпеки для України
Нагадаємо, наприкінці лютого президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Білого дому посварився з президентом США Дональдом Трампом. Після цього Трамп заявляв про те, що Зеленський нібито не хоче завершувати війну з Росією.
На цьому тлі США вирішили призупинити постачання зброї в Україну. Також було тимчасово припинено обмін розвідувальними даними між країнами.
Складну ситуацію виправили переговори між українськими та американськими чиновниками в Саудівській Аравії. Тоді Вашингтон вирішив відновити передачу зброї та обмін розвідданими.
Водночас, вже влітку прес-секретар Білого дому Каролін Лівітт не виключила, що США можуть надати підтримку Україні з повітря в рамках гарантій безпеки. Вона уточнювала, що Трамп виключає тільки присутність американських солдатів в Україні.
Мирний план США для України
У листопаді адміністрація Трампа запропонувала мирний план щодо завершення війни в Україні. Спочатку в документі було 28 пунктів, більшість з яких не відповідала інтересам України, а навпаки, підтримувала інтереси росіян, наразі план має інший вигляд.
Наразі мирний план США передбачає: рамкову угоду, гарантії безпек та документ щодо відновлення післявоєнної України.
Днями Зеленський заявив, що угоду планується розбити на 5 документів, і як тільки Київ буде максимально близький до укладення угоди з РФ, тоді він зустрінеться з Трампом.