Вэнс резко прошелся по помощи, которую Украина получала от США

США, Понедельник 22 декабря 2025 00:05
UA EN RU
Вэнс резко прошелся по помощи, которую Украина получала от США Фото: Джей Ди Вэнс (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал помощь, которую США оказывают Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома в Youtube.

"Мы помогаем пожилым американцам с пенсиями, отменяя налоги на выплаты по социальному обеспечению, потому что мы верим в необходимость уважать отца и мать, а не спускать все их деньги в Украину", - сказал он.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, в конце февраля президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Белый дом поссорился с президентом США Дональдом Трампом. После этого Трамп заявлял о том, что Зеленский якобы не хочет завершать войну с Россией.

На этом фоне США решили приостановить поставки оружия в Украину. Также был временно прекращен обмен разведывательными данными между странами.

Сложную ситуацию исправили переговоры между украинскими и американскими чиновниками в Саудовской Аравии. Тогда Вашингтон решил возобновить передачу оружия и обмен разведданными.

В то же время, уже летом пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт не исключила, что США могут оказать поддержку Украине с воздуха в рамках гарантий безопасности. Она уточняла, что Трамп исключает только присутствие американских солдат в Украине.

Мирный план США для Украины

В ноябре администрация Трампа предложила мирный план по завершению войны в Украине. Сначала в документе было 28 пунктов, большинство из которых не отвечало интересам Украины, а наоборот, поддерживала интересы россиян, сейчас план имеет другой вид.

Сейчас мирный план США предусматривает: рамочное соглашение, гарантии безопасности и документ по восстановлению послевоенной Украины.

На днях Зеленский заявил, что договор планируется разбить на 5 документов, и как только Киев будет максимально близок к заключению соглашения с РФ, тогда он встретится с Трампом.

