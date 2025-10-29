UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Венс пояснив, чому змінив своє ставлення до війни в Україні

Фото: віцепрезидент США Джей Ді Венс (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Відносини між Україною та США стали "набагато продуктивнішими" після суперечки президентів Володимира Зеленського і Дональда Трампа в Овальному кабінеті в лютому цього року.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтервʼю The New York Post.

"Це було шість [вісім] місяців тому. Ми намагаємося мати продуктивні стосунки як з українцями, так і з росіянами, тому що хочемо покласти край цьому конфлікту. І я думаю, що президент має дуже добрі робочі стосунки - і я також - з усіма залученими сторонами", - сказав він.

Венс визнав, що його конфронтація із президентом Володимиром Зеленським 28 лютого стала "ймовірно, найвідомішим, що я коли-небудь робив".

Політик пояснив, що тоді був розчарований і сприйняв поведінку Зеленського як грубість, однак зробив з цього власні висновки.

За словами Венса, Вашингтон нині прагне будувати продуктивні стосунки і з українською, і з російською сторонами.

"Якби ви запитали мене шість місяців тому, я б сказав, що вони ніколи не припинять битися. Але якщо запитати зараз - ми досягаємо неймовірного прогресу на шляху до миру", - сказав політик.

При цьому Венс відмовився робити прогнози щодо завершення війни в Україні.

Перепалка в Овальному кабінеті

Нагадаємо, у лютому 2025 року Володимира Зеленського запросили до Білого дому для обговорення з Дональдом Трампом можливої угоди щодо видобутку корисних копалин. Зустріч розпочалася у доброзичливій атмосфері, однак згодом перетворилася на напружену дискусію.

Причиною стало висловлювання Джей Ді Венса, який заявив журналістам, що Україна та Росія мають перейти до дипломатичних переговорів.

У відповідь Зеленський публічно поставив під сумнів готовність російського диктатора Володимира Путіна до будь-якої дипломатії.

Після цього між сторонами виникла гостра суперечка просто перед телекамерами. Венс звинуватив Зеленського в тому, що той не подякував США за надану допомогу, а Трамп підтримав його, заявивши, що Київ "не має карт у грі" й ризикує "розпалити Третю світову війну".

Після цього Зеленський достроково залишив Білий дім.

Пізніше Штати призупинили як військову допомогу, так і обмін розвідувальними даними з Україною. Підтримку вдалось відновити після зустрічі американської та української делегацій у Саудівській Аравії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиВійна в УкраїніДжей Ді Венс