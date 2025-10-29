Вэнс объяснил, почему изменил свое отношение к войне в Украине

"Это было шесть [восемь] месяцев назад. Мы стараемся иметь продуктивные отношения как с украинцами, так и с россиянами, потому что хотим положить конец этому конфликту. И я думаю, что президент имеет очень хорошие рабочие отношения - и я также - со всеми вовлеченными сторонами", - сказал он.

Вэнс признал, что его конфронтация с президентом Владимиром Зеленским 28 февраля стала "вероятно, самым известным, что я когда-либо делал".

Политик пояснил, что тогда был разочарован и воспринял поведение Зеленского как грубость, однако сделал из этого собственные выводы.

По словам Вэнса, Вашингтон сейчас стремится строить продуктивные отношения и с украинской, и с российской сторонами.

"Если бы вы спросили меня шесть месяцев назад, я бы сказал, что они никогда не прекратят драться. Но если спросить сейчас - мы достигаем невероятного прогресса на пути к миру", - сказал политик.

При этом Вэнс отказался делать прогнозы относительно завершения войны в Украине.