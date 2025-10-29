ua en ru
Ср, 29 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Венс пояснив, чому змінив своє ставлення до війни в Україні

Середа 29 жовтня 2025 13:46
UA EN RU
Венс пояснив, чому змінив своє ставлення до війни в Україні Фото: віцепрезидент США Джей Ді Венс (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Відносини між Україною та США стали "набагато продуктивнішими" після суперечки президентів Володимира Зеленського і Дональда Трампа в Овальному кабінеті в лютому цього року.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтервʼю The New York Post.

"Це було шість [вісім] місяців тому. Ми намагаємося мати продуктивні стосунки як з українцями, так і з росіянами, тому що хочемо покласти край цьому конфлікту. І я думаю, що президент має дуже добрі робочі стосунки - і я також - з усіма залученими сторонами", - сказав він.

Венс визнав, що його конфронтація із президентом Володимиром Зеленським 28 лютого стала "ймовірно, найвідомішим, що я коли-небудь робив".

Політик пояснив, що тоді був розчарований і сприйняв поведінку Зеленського як грубість, однак зробив з цього власні висновки.

За словами Венса, Вашингтон нині прагне будувати продуктивні стосунки і з українською, і з російською сторонами.

"Якби ви запитали мене шість місяців тому, я б сказав, що вони ніколи не припинять битися. Але якщо запитати зараз - ми досягаємо неймовірного прогресу на шляху до миру", - сказав політик.

При цьому Венс відмовився робити прогнози щодо завершення війни в Україні.

Перепалка в Овальному кабінеті

Нагадаємо, у лютому 2025 року Володимира Зеленського запросили до Білого дому для обговорення з Дональдом Трампом можливої угоди щодо видобутку корисних копалин. Зустріч розпочалася у доброзичливій атмосфері, однак згодом перетворилася на напружену дискусію.

Причиною стало висловлювання Джей Ді Венса, який заявив журналістам, що Україна та Росія мають перейти до дипломатичних переговорів.

У відповідь Зеленський публічно поставив під сумнів готовність російського диктатора Володимира Путіна до будь-якої дипломатії.

Після цього між сторонами виникла гостра суперечка просто перед телекамерами. Венс звинуватив Зеленського в тому, що той не подякував США за надану допомогу, а Трамп підтримав його, заявивши, що Київ "не має карт у грі" й ризикує "розпалити Третю світову війну".

Після цього Зеленський достроково залишив Білий дім.

Пізніше Штати призупинили як військову допомогу, так і обмін розвідувальними даними з Україною. Підтримку вдалось відновити після зустрічі американської та української делегацій у Саудівській Аравії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Війна в Україні Джей Ді Венс
Новини
Нічна атака в Криму: СБУ знищила "Панцир-С2", дві нафтобази та дві РЛС, - джерела
Нічна атака в Криму: СБУ знищила "Панцир-С2", дві нафтобази та дві РЛС, - джерела
Аналітика
Праві наступають. Хто переможе на виборах в Нідерландах і чи загрожує це Україні
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна Праві наступають. Хто переможе на виборах в Нідерландах і чи загрожує це Україні