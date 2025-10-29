Венс пояснив, чому змінив своє ставлення до війни в Україні

Відносини між Україною та США стали "набагато продуктивнішими" після суперечки президентів Володимира Зеленського і Дональда Трампа в Овальному кабінеті в лютому цього року.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтервʼю The New York Post.

"Це було шість [вісім] місяців тому. Ми намагаємося мати продуктивні стосунки як з українцями, так і з росіянами, тому що хочемо покласти край цьому конфлікту. І я думаю, що президент має дуже добрі робочі стосунки - і я також - з усіма залученими сторонами", - сказав він.

Венс визнав, що його конфронтація із президентом Володимиром Зеленським 28 лютого стала "ймовірно, найвідомішим, що я коли-небудь робив".

Політик пояснив, що тоді був розчарований і сприйняв поведінку Зеленського як грубість, однак зробив з цього власні висновки.

За словами Венса, Вашингтон нині прагне будувати продуктивні стосунки і з українською, і з російською сторонами.

"Якби ви запитали мене шість місяців тому, я б сказав, що вони ніколи не припинять битися. Але якщо запитати зараз - ми досягаємо неймовірного прогресу на шляху до миру", - сказав політик.

При цьому Венс відмовився робити прогнози щодо завершення війни в Україні.