Венс пояснив, чому змінив своє ставлення до війни в Україні
Відносини між Україною та США стали "набагато продуктивнішими" після суперечки президентів Володимира Зеленського і Дональда Трампа в Овальному кабінеті в лютому цього року.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтервʼю The New York Post.
"Це було шість [вісім] місяців тому. Ми намагаємося мати продуктивні стосунки як з українцями, так і з росіянами, тому що хочемо покласти край цьому конфлікту. І я думаю, що президент має дуже добрі робочі стосунки - і я також - з усіма залученими сторонами", - сказав він.
Венс визнав, що його конфронтація із президентом Володимиром Зеленським 28 лютого стала "ймовірно, найвідомішим, що я коли-небудь робив".
Політик пояснив, що тоді був розчарований і сприйняв поведінку Зеленського як грубість, однак зробив з цього власні висновки.
За словами Венса, Вашингтон нині прагне будувати продуктивні стосунки і з українською, і з російською сторонами.
"Якби ви запитали мене шість місяців тому, я б сказав, що вони ніколи не припинять битися. Але якщо запитати зараз - ми досягаємо неймовірного прогресу на шляху до миру", - сказав політик.
При цьому Венс відмовився робити прогнози щодо завершення війни в Україні.
Перепалка в Овальному кабінеті
Нагадаємо, у лютому 2025 року Володимира Зеленського запросили до Білого дому для обговорення з Дональдом Трампом можливої угоди щодо видобутку корисних копалин. Зустріч розпочалася у доброзичливій атмосфері, однак згодом перетворилася на напружену дискусію.
Причиною стало висловлювання Джей Ді Венса, який заявив журналістам, що Україна та Росія мають перейти до дипломатичних переговорів.
У відповідь Зеленський публічно поставив під сумнів готовність російського диктатора Володимира Путіна до будь-якої дипломатії.
Після цього між сторонами виникла гостра суперечка просто перед телекамерами. Венс звинуватив Зеленського в тому, що той не подякував США за надану допомогу, а Трамп підтримав його, заявивши, що Київ "не має карт у грі" й ризикує "розпалити Третю світову війну".
Після цього Зеленський достроково залишив Білий дім.
Пізніше Штати призупинили як військову допомогу, так і обмін розвідувальними даними з Україною. Підтримку вдалось відновити після зустрічі американської та української делегацій у Саудівській Аравії.