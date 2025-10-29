ua en ru
Вэнс объяснил, почему изменил свое отношение к войне в Украине

Среда 29 октября 2025 13:46
UA EN RU
Вэнс объяснил, почему изменил свое отношение к войне в Украине Фото: вице-президент США Джей Ди Вэнс (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Отношения между Украиной и США стали "намного продуктивнее" после спора президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете в феврале этого года.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью The New York Post.

"Это было шесть [восемь] месяцев назад. Мы стараемся иметь продуктивные отношения как с украинцами, так и с россиянами, потому что хотим положить конец этому конфликту. И я думаю, что президент имеет очень хорошие рабочие отношения - и я также - со всеми вовлеченными сторонами", - сказал он.

Вэнс признал, что его конфронтация с президентом Владимиром Зеленским 28 февраля стала "вероятно, самым известным, что я когда-либо делал".

Политик пояснил, что тогда был разочарован и воспринял поведение Зеленского как грубость, однако сделал из этого собственные выводы.

По словам Вэнса, Вашингтон сейчас стремится строить продуктивные отношения и с украинской, и с российской сторонами.

"Если бы вы спросили меня шесть месяцев назад, я бы сказал, что они никогда не прекратят драться. Но если спросить сейчас - мы достигаем невероятного прогресса на пути к миру", - сказал политик.

При этом Вэнс отказался делать прогнозы относительно завершения войны в Украине.

Перепалка в Овальном кабинете

Напомним, в феврале 2025 года Владимира Зеленского пригласили в Белый дом для обсуждения с Дональдом Трампом возможного соглашения по добыче полезных ископаемых. Встреча началась в доброжелательной атмосфере, однако впоследствии превратилась в напряженную дискуссию.

Причиной стало высказывание Джей Ди Венса, который заявил журналистам, что Украина и Россия должны перейти к дипломатическим переговорам.

В ответ Зеленский публично поставил под сомнение готовность российского диктатора Владимира Путина к любой дипломатии.

После этого между сторонами возникла острая перепалка прямо перед телекамерами. Вэнс обвинил Зеленского в том, что тот не поблагодарил США за оказанную помощь, а Трамп поддержал его, заявив, что Киев "не имеет карт в игре" и рискует "разжечь Третью мировую войну".

После этого Зеленский досрочно покинул Белый дом.

Позже Штаты приостановили как военную помощь, так и обмен разведывательными данными с Украиной. Поддержку удалось восстановить после встречи американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии.

