Вэнс назвал ключевую цель ударов США по Ирану

Главная задача Соединенных Штатов в отношении Ирана заключается в том, чтобы Тегеран никогда не смог обладать ядерным оружием.

"Президент (США Дональд Трамп - ред.) хочет не просто защитить страну от иранского ядерного оружия в течение первых трех-четырех лет своего второго срока - он хочет убедиться, что Иран никогда не сможет обладать ядерным оружием, а это требует коренного изменения мышления иранского режима", - пояснил Вэнс.

Он также подчеркнул, что иранские ядерные объекты создавались не только для мирного обогащения урана, как это заявляют власти в Тегеране, но и с целью разработки ядерного вооружения. В то же время вице-президент подчеркнул, что о длительной военной операции речь не идет:

"Трамп не позволит стране ввязаться в многолетний конфликт... мы не собираемся втягиваться в проблемы, которые у нас были с Ираком и Афганистаном", - добавил он.