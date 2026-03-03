ua en ru
Вэнс назвал ключевую цель ударов США по Ирану

Вторник 03 марта 2026 09:24
Вэнс назвал ключевую цель ударов США по Ирану Фото: Джей Ди Вэнс (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Главная задача Соединенных Штатов в отношении Ирана заключается в том, чтобы Тегеран никогда не смог обладать ядерным оружием.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Читайте также: Иран на переговорах хвастался, что может создать 11 ядерных бомб, - Виткофф

"Президент (США Дональд Трамп - ред.) хочет не просто защитить страну от иранского ядерного оружия в течение первых трех-четырех лет своего второго срока - он хочет убедиться, что Иран никогда не сможет обладать ядерным оружием, а это требует коренного изменения мышления иранского режима", - пояснил Вэнс.

Он также подчеркнул, что иранские ядерные объекты создавались не только для мирного обогащения урана, как это заявляют власти в Тегеране, но и с целью разработки ядерного вооружения. В то же время вице-президент подчеркнул, что о длительной военной операции речь не идет:

"Трамп не позволит стране ввязаться в многолетний конфликт... мы не собираемся втягиваться в проблемы, которые у нас были с Ираком и Афганистаном", - добавил он.

Напомним, что 28 февраля 2026 года Израиль и США нанесли серию ударов по Ирану. Почти через сутки после операции Дональд Трамп сказал, что причиной его решения стал провал последних переговоров по новой ядерной сделке.

По состоянию на 3 марта боевые действия продолжаются. В одном из интервью Трамп сказал, что США еще не начали сильно бить и большая волна атак наступит вскоре.

Тем временем источники CNN говорят, что США готовятся к усилению атак по Ирану в ближайшие 24 часа. По оценкам Вашингтона, оборона Ирана ослабла, поэтому теперь можно переходить к следующему этапу - уничтожению ракетного производства, дронов и военно-морского флота.

