Венс може поїхати до Ізраїлю домовлятися про наступні етапи угоди з ХАМАС, - Axios

Видання нагадало, що реалізація першого етапу угоди була вдалою, але сам процес залишається "крихким". Напруженість зростає, оскільки Ізраїль звинувачує ХАМАС у зволіканнях з поверненням тіл заручників.

Зі свого боку ХАМАС розгорнув кампанію терору в Газі, намагаючись повернути контроль над її частинами. Є й інші питання, зокрема щодо роззброєння ХАМАС та демілітаризації Гази, які все ще не вирішені.

17 жовтня стало відомо, що спецпосланець президента США Дональда Трампа, Стів Віткофф, 19 жовтня відвідає Близький Схід, щоб стежити за виконанням угоди. Але пізніше, сказало джерело видання, Білий дім повідомив офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, що делегацію очолить Венс, а терміни візиту трохи змістилися.

У складі делегації будуть присутні також Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер. Вони продовжать роботу над угодою. Ізраїльські чиновники вважають, що візит Венса - сигнал, що адміністрація Трампа хоче якомога швидше побачити повне виконання угоди.

Офіс Венса не відповів на прохання видання надати коментар.