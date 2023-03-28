Веніславський розповів, де перебуває екс-голова СБУ Баканов

Він зауважив, що вже проведена службова перевірка діяльності Баканова на посаді голови СБУ. При цьому її результати містять державну таємницю, тому Веніславський не розповів жодних деталей.

Разом з тим член оборонного парламентського комітету зазначив, що екс-голова СБУ перебуває в Україні.

"Баканов в Україні. Він перебуває за місцем свого проживання в центрі держави", - сказав він.

Нагадаємо, 17 липня президент Володимир Зеленський усунув Івана Баканова від посади голови СБУ на підставі ст. 47 Дисциплінарного статуту ЗСУ.

У статті зазначено, що підставою для усунення військовослужбовця від виконання службових обов’язків є невиконання або неналежне виконання його обов’язків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків або створило загрозу настанню таких наслідків.

7 лютого СБУ очолив Василь Малюк, який виконував обов’язки керівника відомства після звільнення Баканова.

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