Вениславский рассказал, где находится экс-глава СБУ Баканов

Бывший глава Службы безопасности Украины Иван Баканов находится в Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского в комментарии "Укринформу".
Он отметил, что уже проведена служебная проверка деятельности Баканова на должности главы СБУ. При этом ее результаты содержат государственную тайну, потому Вениславский не рассказал никаких деталей.
Вместе с тем, член оборонного парламентского комитета отметил, что экс-глава СБУ находится в Украине.
"Баканов в Украине. Он находится по месту своего жительства в центре государства", - сказал он.
Напомним, 17 июля президент Владимир Зеленский отстранил Ивана Баканова от должности главы СБУ на основании ст. 47 Дисциплинарный устав ВСУ.
В статье указано, что основанием для отстранения военнослужащего от исполнения служебных обязанностей является неисполнение или ненадлежащее исполнение его обязанностей, что привело к человеческим жертвам или другим тяжким последствиям или создало угрозу наступлению таких последствий.
7 февраля СБУ возглавил Василий Малюк, который исполнял обязанности руководителя ведомства после увольнения Баканова.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.