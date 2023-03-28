Вениславский рассказал, где находится экс-глава СБУ Баканов

Он отметил, что уже проведена служебная проверка деятельности Баканова на должности главы СБУ. При этом ее результаты содержат государственную тайну, потому Вениславский не рассказал никаких деталей.

Вместе с тем, член оборонного парламентского комитета отметил, что экс-глава СБУ находится в Украине.

"Баканов в Украине. Он находится по месту своего жительства в центре государства", - сказал он.

Напомним, 17 июля президент Владимир Зеленский отстранил Ивана Баканова от должности главы СБУ на основании ст. 47 Дисциплинарный устав ВСУ.

В статье указано, что основанием для отстранения военнослужащего от исполнения служебных обязанностей является неисполнение или ненадлежащее исполнение его обязанностей, что привело к человеческим жертвам или другим тяжким последствиям или создало угрозу наступлению таких последствий.

7 февраля СБУ возглавил Василий Малюк, который исполнял обязанности руководителя ведомства после увольнения Баканова.

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