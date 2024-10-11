Веніславський про чоловіків старше 50 років: мобілізувати сенсу немає, але є два винятки

"Бо за віковими показниками, станом здоров'я та фізичною підготовкою вони (чоловіки старше 50 років, - ред.) нездатні виконувати бойові завдання. Тому є розуміння у Генштабу, що мобілізувати їх немає сенсу", - пояснив Веніславський.

Водночас дану категорію все ж можуть мобілізувати у двох випадках:

якщо є дефіцитна військово-облікова спеціальність, щодо якої є потреба;

якщо йдеться про тилові підрозділи, як приклад, кухарів, ремонтників.

Втім, усе це є обмеженою кількістю людей, у зв'язку з чим сьогодні громадян від 50 до 60 років мобілізують дуже рідко.

Мобілізація в Україні

Наприкінці лютого 2024-го в Україні набув чинності закон, що стосується демобілізації призовників, а у квітні було ухвалено закон, що знижує вік для мобілізації з 27 до 25 років. Зокрема, відбулися зміни в механізмах мобілізації, відстрочок та бронювання.

7 серпня президент України Володимир Зеленський також ухвалив рішення про продовження воєнного стану та загальної мобілізації.