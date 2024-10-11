Вениславский о мужчинах старше 50 лет: мобилизовать смысла нет, но есть два исключения

"Потому что по возрастным показателям, состоянию здоровья и физической подготовке они (мужчины старше 50 лет, - ред.) неспособны выполнять боевые задачи. Поэтому есть понимание у Генштаба, что мобилизовать их нет смысла", - пояснил Вениславский.

В то же время данную категорию все же могут мобилизовать в двух случаях:

если есть дефицитная военно-учетная специальность, в которой есть потребность;

если речь идет о тыловых подразделениях, как пример, поваров, ремонтников.

Впрочем, все это является ограниченным количеством людей, в связи с чем сегодня граждан от 50 до 60 лет мобилизуют очень редко.

Мобилизация в Украине

В конце февраля 2024 года в Украине вступил в силу закон, касающийся демобилизации призывников, а в апреле был принят закон, снижающий возраст для мобилизации с 27 до 25 лет. В частности, произошли изменения в механизмах мобилизации, отсрочек и бронирования.

7 августа президент Украины Владимир Зеленский также принял решение о продлении военного положения и общей мобилизации.