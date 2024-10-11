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Веніславський про чоловіків старше 50 років: мобілізувати сенсу немає, але є два винятки

П'ятниця 11 жовтня 2024 09:27
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Веніславський про чоловіків старше 50 років: мобілізувати сенсу немає, але є два винятки Фото: Федір Веніславськй, член парламентського комітету з питань національної безпеки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін, Данило Крамаренко, Уляна Безпалько

Бойові частини не бажають мобілізовувати чоловіків віком старше 50 років, оскільки вони вже не здатні виконувати завдання. Втім, є два випадки за яких дану категорію все ж можуть призвати до армії.

Про це розповів член парламентського комітету з питань національної безпеки Федір Веніславський в матеріалі РБК-Україна "Нові правила. Як зміниться мобілізація в Україні та чи буде "економічна бронь".

"Бо за віковими показниками, станом здоров'я та фізичною підготовкою вони (чоловіки старше 50 років, - ред.) нездатні виконувати бойові завдання. Тому є розуміння у Генштабу, що мобілізувати їх немає сенсу", - пояснив Веніславський.

Водночас дану категорію все ж можуть мобілізувати у двох випадках:

  • якщо є дефіцитна військово-облікова спеціальність, щодо якої є потреба;
  • якщо йдеться про тилові підрозділи, як приклад, кухарів, ремонтників.

Втім, усе це є обмеженою кількістю людей, у зв'язку з чим сьогодні громадян від 50 до 60 років мобілізують дуже рідко.

Мобілізація в Україні

Наприкінці лютого 2024-го в Україні набув чинності закон, що стосується демобілізації призовників, а у квітні було ухвалено закон, що знижує вік для мобілізації з 27 до 25 років. Зокрема, відбулися зміни в механізмах мобілізації, відстрочок та бронювання.

7 серпня президент України Володимир Зеленський також ухвалив рішення про продовження воєнного стану та загальної мобілізації.

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