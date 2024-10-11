Вениславский о мужчинах старше 50 лет: мобилизовать смысла нет, но есть два исключения
Боевые части не желают мобилизовать мужчин старше 50 лет, поскольку они уже не способны выполнять задачи. Впрочем, есть два случая при которых данную категорию все же могут призвать в армию.
Об этом рассказал член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский в материале РБК-Украина "Новые правила. Как изменится мобилизация в Украине и будет ли "экономическая бронь".
"Потому что по возрастным показателям, состоянию здоровья и физической подготовке они (мужчины старше 50 лет, - ред.) неспособны выполнять боевые задачи. Поэтому есть понимание у Генштаба, что мобилизовать их нет смысла", - пояснил Вениславский.
В то же время данную категорию все же могут мобилизовать в двух случаях:
- если есть дефицитная военно-учетная специальность, в которой есть потребность;
- если речь идет о тыловых подразделениях, как пример, поваров, ремонтников.
Впрочем, все это является ограниченным количеством людей, в связи с чем сегодня граждан от 50 до 60 лет мобилизуют очень редко.
Мобилизация в Украине
В конце февраля 2024 года в Украине вступил в силу закон, касающийся демобилизации призывников, а в апреле был принят закон, снижающий возраст для мобилизации с 27 до 25 лет. В частности, произошли изменения в механизмах мобилизации, отсрочек и бронирования.
7 августа президент Украины Владимир Зеленский также принял решение о продлении военного положения и общей мобилизации.
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