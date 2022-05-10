Венгрия заявила об "определенном прогрессе" в переговорах с ЕС по нефтяному эмбарго

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил об определенном прогрессе в переговорах с ЕС по нефтяному эмбарго в отношении российской нефти. Глава МИД заявил, что необходимо сделать больше для изменения позиции Будапешта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Мы добились определенного прогресса, можно сказать, сделали небольшой шаг вперед", - цитирует агентство заявление Сийярто по итогам переговоров президента Венгрии Виктора Орбана и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Глава венгерского МИД добавил, что для изменения позиции Будапешта по нефтяному эмбарго нужно сделать "гораздо больше".
Глава Еврокомиссии в свою очередь отметила, что ее встреча с Орбаном помогла прояснить вопросы, связанные с санкциями и энергетической безопасностью. Она добавила, что созовет виртуальной конференцию по этому вопросу.
Напомним, Евросоюз готовит шестой пакет санкций против России, в который должно войти эмбарго на российскую нефть. Ряд стран, включая Венгрию, выступают против этого запрета и угрожают заблокировать принятие новых ограничений.
Отметим, сегодня президент Франции Эммануэль Макрон планирует провести с Виктором Орбаном телефонные переговоры по нефтяному эмбарго.
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