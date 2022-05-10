Венгрия заявила об "определенном прогрессе" в переговорах с ЕС по нефтяному эмбарго

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил об определенном прогрессе в переговорах с ЕС по нефтяному эмбарго в отношении российской нефти. Глава МИД заявил, что необходимо сделать больше для изменения позиции Будапешта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Глава Еврокомиссии в свою очередь отметила, что ее встреча с Орбаном помогла прояснить вопросы, связанные с санкциями и энергетической безопасностью. Она добавила, что созовет виртуальной конференцию по этому вопросу.

Глава венгерского МИД добавил, что для изменения позиции Будапешта по нефтяному эмбарго нужно сделать "гораздо больше".

"Мы добились определенного прогресса, можно сказать, сделали небольшой шаг вперед", - цитирует агентство заявление Сийярто по итогам переговоров президента Венгрии Виктора Орбана и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Напомним, Евросоюз готовит шестой пакет санкций против России, в который должно войти эмбарго на российскую нефть. Ряд стран, включая Венгрию, выступают против этого запрета и угрожают заблокировать принятие новых ограничений.

Отметим, сегодня президент Франции Эммануэль Макрон планирует провести с Виктором Орбаном телефонные переговоры по нефтяному эмбарго.

О том, когда ЕС введет шестой санкционный пакет против России и на какие результаты рассчитывают в Украине - в аналитическом материале РБК-Украина.

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