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Макрон проведет переговоры с Орбаном по поводу эмбарго на российскую нефть

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Париж, Вторник 10 мая 2022 11:00
Макрон проведет переговоры с Орбаном по поводу эмбарго на российскую нефть Фото: президент Франции Эмманюэль Макрон (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Президент Франции Эмманюэль Макрон сегодня проведет телефонные переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Как заявил министр по европейским делам Клеман Бон, члены ЕС могут прийти к соглашению о запрете всего импорта нефти из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Думаю, мы могли бы заключить соглашение на этой неделе", - сказал Бон, добавив, что Макрон должен поговорить об этом с Орбаном.

Венгрия является самым большим критиком запланированного эмбарго на российскую нефть.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в понедельник, что она добилась прогресса в переговорах с Виктором Орбаном по этому проекту.

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