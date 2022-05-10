Эмбарго на нефть из РФ. Когда ЕС введет шестой пакет санкций и чего ждут в Украине

В ЕС со дня на день могут утвердить шестой пакет санкций против России. Все застопорилось на вопросе эмбарго на российскую нефть. Венгрия и Болгария даже пригрозили блокированием всего пакета санкций, если их условия не будут учтены. Подробнее – в материале РБК-Украина.

Европейская комиссия еще на прошлой неделе представила членам ЕС проект шестого пакета санкций против России, включающий нефтяное эмбарго. Но согласовать его окончательно пока так и не удалось. Сразу несколько стран изменили свои позиции по поводу запрета покупки нефти в РФ.

Изначально план был такой, что полное эмбарго на нефть для всех стран ЕС должно вступить в силу через полгода после принятия решения. Первыми потребовали исключительных условий Венгрия и Словакия. Политики в Будапеште и Братиславе настояли на индивидуальной отсрочке до конца 2023 года. Еврокомиссия пошла на уступки, приняв их позицию.

"Мы сделаем так, чтобы отказ от российской нефти прошел гладко, чтобы дать и нам, и нашим партнерам время договориться с альтернативными поставщиками и минимизировать влияние на мировые рынки. Чтобы максимально надавить на Россию, но предельно ограничить ущерб для нас и наших партнеров. Потому что для того, чтобы помогать Украине, нам нужна сильная экономика", – объяснила это решение глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Позже исключения для себя захотели Чехия и Болгария. "Наша позиция предельно ясна. Если будет исключение для некоторых стран, мы тоже хотим получить исключение", - заявил вице-премьер Болгарии Асен Василев.

Курс на Будапешт или почему медлят с санкциями

В Венгрии, сумев пролоббировать выгодные для себя условия, решили не останавливаться на достигнутом, заявив, что оптимальный срок переходного периода – 5 лет. Но при этом Будапешт якобы согласен и на два с половиной – до конца 2024 года. Премьер Виктор Орбан даже сравнил эмбарго с атомной бомбой, сброшенной на его страну.

Если ЕС не пойдет навстречу, Будапешт обещает заблокировать санкции. В этом Венгрию поддержала и Болгария, которая также продолжает настаивать на преференциях. "Если нет (преференций не будет – ред.), мы не поддержим санкции. Но я не ожидаю, что до этого дойдет, исходя из текущих переговоров", – сказал Василев.

В итоге Урсуле фон дер Ляйнен пришлось признать, что переговоры идут довольно сложно, и сроки принятия решения затягиваются. "Я уверена, что мы введем этот пакет. Если это будет на день дольше, то будет на день дольше, но мы двигаемся в правильном направлении", – заявила она.

Уже в понедельник глава ЕК отправилась в Будапешт на переговоры с Орбаном, очевидно, чтобы убедить венгерского премьера сбавить пыл и так очевидно не блокировать утверждение шестого пакета санкций.

Украина рассчитывает на поддержку Запада. Жозеп Боррель, Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский (Фото: GettyImages)

Кроме эмбарго на нефть в этот пакет входят персональные санкции против чиновников, ответственных за осаду Мариуполя и уничтожение украинцев в Буче, а также санкции в отношении российских банков, телеканалов и запрет для граждан РФ на покупку недвижимости в ЕС.

Прежде чем санкции вступят в силу, документ должен утвердить Совет ЕС, но при условии поддержки всех 27 стран-членов объединения. Если компромисса по вопросу нефти достичь все же не удастся, то, вероятно, пункт насчет эмбарго может быть исключен из пакета.

Но, с другой стороны, до худшего сценария дойти не должно. Венгрия, проявляя жесткую позицию в этом вопросе, также пытается добиться от Еврокомиссии отмены запрета на сокращение финансирования из ЕС, о котором было заявлено в начале апреля. Если ЕС пойдет навстречу, то и Венгрия, очевидно, может смягчить свои требования.

Зачем страны требуют исключительных условий

Россия – один из крупнейших поставщиков нефти, она экспортирует почти 70% добытого ресурса и в 2021 году выручила за это больше 240 млрд долларов. Ключевые покупатели – Китай и страны ЕС – в первую очередь Нидерланды и Германия, которые в прошлом году купили более 55 млн тонн сырья почти на 27 млрд долларов. В общем на ЕС приходится половина всех поставок российской нефти – 108 млн тонн, стоимостью по ценам прошлого года – почти 51 млрд долларов.

Причины жестких дискуссий по поводу эмбарго очевидны. И если венгров еще можно заподозрить в политической лояльности к Москве, учитывая личные отношения Путина и Орбана, то для большинства противников эмбарго – это история исключительно про деньги.

Все четыре страны, заявившие об исключениях, действительно зависимы от российской нефти. К примеру, Словакия – на 96%, Венгрия – почти на 60%. Нефть им, как и в Чехию, поступает через Украину по нефтепроводу "Дружба".

Но если Чехия усиленно ищет альтернативные пути получения нефти, в частности за счет расширения нефтепровода TAL из Италии, то другие страны не проявляли активности ни раньше, ни сейчас. К примеру, Венгрия и Словакия имеют альтернативу поставок через нефтепровод Adria – такой вариант использовался в 2019 году, когда из-за загрязнения нефти ее поставки прекращались из РФ по "Дружбе".

Директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что Венгрия сознательно на протяжении многих лет игнорировала возможность диверсификации источников поставок нефти.

Виктор Орбан (Фото: facebook.com/orbanviktor)

Украина, напомнил эксперт, неоднократно предлагала использовать нефтепровод Одесса-Броды. Кроме того, есть возможности для поставок за счет строительства интерконнекторов, это позволит получать нефть из других европейских морских терминалов, например, в Адриатике.

"Но российские компании всегда предоставляли Венгрии настолько значительные скидки на нефть и газ, что венгерское правительство абсолютно игнорировало требование ЕС, чтобы с одного источника не поступало более 30 % нефти. Конечно, эти российские скидки были не бесплатны. Венгрии приходиться рассчитываться нередко блокированием инициатив ЕС в сфере безопасности", – пояснил Омельченко в комментарии РБК-Украина.

Экономическая политика премьера Виктора Орбана построена именно на скидках на российские энергоносители, говорит эксперт. "Орбан прекрасно понимает, что отказ от этих привилегий не позволил бы ему удерживаться у власти столько лет. В случае диверсификации поставок никто Венгрии таких скидок не предоставит и правительство Орбана потеряет свой главный козырь для избирателей", – отметил он.

Директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн подтвердил, что Украина предлагала Венгрии альтернативу поставок нефти еще в 2017-2018 годах, но она не была принята. И тогда похоронили не только идею поставки альтернативной "украинской" нефти на восточноевропейские НПЗ, но даже проект транзита в Австрию и дальше на немецкие НПЗ.

"Сегодня они говорят, что не готовы поддержать эмбарго. Хотя, оказывается, пути диверсификации действительно есть, просто нужно инвестировать в модернизацию НПЗ и расширение альтернативных нефтепроводов", – отметил Куюн.

Главное – сократить доход России от продажи нефти

Потери поступлений в бюджет РФ от эмбарго, даже учитывая исключения для Венгрии и Словакии, по предварительным оценкам сократятся минимум в 4,5 раза – с 110 до 25 млрд долларов. Правда, это произойдет лишь через шесть месяцев – после истечения переходного периода.

Украина разработала план, чтобы финансовый эффект РФ ощутила даже в переходном периоде, сообщил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко. Правда, он не стал его детализировать, уточнив, что план передан на изучение в ЕС. Тут можно вспомнить, что в Украине не раз заявляли о необходимости перечислять средства за российские энергоносители на специальные счета для невозможности их использование Москвой в период войны с Украиной.

Устенко подчеркнул, что цель Украины – не сократить физические поставки нефти из РФ, а как можно скорее лишить Москву средств, получаемых от ее продажи, чтобы снизить финансовые возможности для продолжения войны. При этом он считает, что потери ЕС от отказа от российской нефти будут не так велики. Опасения о сильном подорожании нефти также явно преувеличены, говорит Устенко.

ЕС нужно как можно быстрее искать альтернативные каналы поставок нефти (Фото: GettyImages)

Экономист ожидает, что на протяжении нескольких месяцев будет эффект коррекции цены за счет того, что часть стран начнут больше продавать нефти на мировом рынке, а также упадет спрос в Китае.

"Китайская экономика на стадии охлаждения и на 15-20% они до конца года будут потреблять меньше нефти. Это понимают все, и Европа. В долгосрочной перспективе выбивание России с рынка означает не только то, что они не смогут финансировать свою военную машину, но и то, что мир станет безопаснее", – уверен советник Зеленского.

Для реализации такого плана может быть использована еще одна инициатива, а именно прекращение транзита нефти через Украину по нефтепроводу "Дружба" сразу после начала действия эмбарго. Конечно, и Украине это чревато убытками.

В прошлом году по "Дружбе" было поставлено в Европу 11,9 млн тонн российской нефти: 5,2 млн тонн – в Словакию, 3,4 млн тонн – в Венгрию, 3,4 млн тонн – в Чехию. За это национальный оператор нефтепровода "Укртранснафта" получил около 110 млн евро чистого дохода.

Тем не менее в Украине настаивают и пытаются донести партнерам в Европе, что финансовые потери в данном случае стоят не на первом месте. Гораздо важнее обеспечить гарантии безопасности и максимально снизить угрозы влияния России на ситуацию в Европе, в том числе, в энергетической сфере.

В этом контексте исключения, которые планируется применить при введении эмбарго, могут стать довольно опасным прецедентом. И позже он может быть использован при ужесточении санкций, которые будут касаться поставок российского газа.