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Угорщина заявила про "певний прогрес" у переговорах з ЄС щодо нафтового ембарго

Фото: міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто (Flickr by US Department of State)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив про певний прогрес у переговорах з ЄС щодо нафтового ембарго щодо російської нафти. Глава МЗС заявив, що необхідно зробити більше для зміни позиції Будапешта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Ми домоглися певного прогресу, можна сказати, зробили невеликий крок вперед", - цитує агентство заяву Сійярто за підсумками переговорів президента Угорщини Віктора Орбана і глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляйен.

Глава угорського МЗС додав, що для зміни позиції Будапешта щодо нафтового ембарго потрібно зробити "набагато більше".

Глава Єврокомісії своєю чергою зазначила, що її зустріч з Орбаном допомогла прояснити питання, пов'язані з санкціями та енергетичною безпекою. Вона додала, що скличе віртуальну конференцію з цього питання.

Нагадаємо, Євросоюз готує шостий пакет санкцій проти Росії, в який має увійти ембарго на російську нафту. Ряд країн, включаючи Угорщину, виступають проти цієї заборони і загрожують заблокувати прийняття нових обмежень.

Зазначимо, сьогодні президент Франції Еммануель Макрон планує провести з Віктором Орбаном телефонні переговори щодо нафтового ембарго.

Про те, коли ЄС введе шостий санкційний пакет проти Росії і на які результати розраховують в Україні - в аналітичному матеріалі РБК-Україна.

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