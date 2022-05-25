Венгрия введет новые налоги для крупных компаний: средства пойдут на армию

В Венгрии крупные компании будут платить новый налог на сверхприбыль. Собранные средства будут направлены на армию и на субсидии для местных граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.