Угорщина запровадить нові податки для великих компаній: кошти підуть на армію

"Ми зобов'яжемо банки, телекомунікаційні компанії, великі торгові мережі, страховиків, енергетичні фірми та авіаперевізників перераховувати більшу частину їх надприбутків у спеціальні державні фонди", - заявив глава угорського уряду.

При цьому він зазначив, що один фонд буде створено для фінансування армії, а другий - для надання субсидій з метою зменшення комунальних платежів для громадян.

За його словами, рішення діятиме у період з 2022 по 2023 рік. Усі подробиці нововведення прем'єр оголосить у четвер, 26 травня, після засідання уряду.