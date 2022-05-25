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Венгрия ввела чрезвычайную ситуацию. Посольство объяснило, в чем причина

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Киев, Среда 25 мая 2022 13:02
Венгрия ввела чрезвычайную ситуацию. Посольство объяснило, в чем причина Фото: Венгрия ввела чрезвычайную ситуацию в стране (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Объявление чрезвычайной ситуации в Венгрии связано с военной ситуацией в Украине. Власти пришли к таким мерам для оказания поддержки беженцам и избежания вредных экономических влияний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посольства Венгрии в Украине в Facebook.

"В связи с военной ситуацией в соседней стране чрезвычайная ситуация, введенная в связи с изменениями в Конституции, предоставляет возможность в случае возникновения в соседней стране военной ситуации, вооруженного конфликта или гуманитарной катастрофы иметь в распоряжении Правительства все необходимые инструменты для оказания помощи, поддержки, жилья беженцам, а также для предотвращения вредных экономических влияний, в интересах смягчения последствий", - говорится в заявлении.

Чрезвычайная ситуация в Венгрии

Напомним, вчера, 24 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о введении в стране чрезвычайной ситуации, как он пояснил, позволит правительству немедленно отреагировать и защитить Венгрию и венгерские семьи всеми возможными средствами.

Что говорят в Украине

После чего в офисе президента Украины отреагировали на этот шаг и назвали его ничем иным как PR-позицией действующего правительства.

Там считают, что венгерское правительство сознательно пытается сместить акценты с войны на ее последствия для мира. Такой подход способствует руководству РФ.

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