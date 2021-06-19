Венгрия сыграла с Францией вничью, выигрывая по ходу матча

Матч проходил в венгерской столице Будапеште. Причем условия для игроков были крайне сложными - жара более чем в 30 градусов. В итоге для футболистов устраивали водопой, а в середине тайма капитану Венгрии Салаи и вовсе стало плохо, после чего он продолжить игру не смог.

Что касается самой игры, то французы имели преимущество как в игровом плане, так и по моментам. Уже на 13-й минуте венгерский кипер Гулачи совершил два шикарных сейва от Бензема и Гризманна, правда последний в итоге оказался в офсайде. А под конец первой 45-минутки шикарный пас от Мбаппе запорол Бензема, не попал с ходу в створ метров с 10.

Казалось, что вот-вот французы забьют, но отметились венгры. Уже в компенсированное к первому тайму время левый защитник Венгрии Фиоло убежал с центра поля от двоих французских защитников, вбежал в штрафную и мощно пробил в ближний угол ворот Льориса - 1:0.

Во втором тайме французы понеслись отыгрываться, но смогли создать по-настоящему опасный момент лишь на 59-й минуте. Дембеле, который лишь двумя минутами ранее появился на поле, сместился с угла штрафной и выстрелил в ближний угол. Спасла венгров штанга. А спустя еще семь минут уже никто помешать Гризманну сравнять счет не смог. Мбаппе прострелил, Орбан не смог вынести мяч, а нападающий "Барселоны" вонзил мяч в сетку - 1:1.

Однако этот гол остался последним в матче и закрутил интригу в группе перед последним туром. Лидируют пока французы, у которых 4 очка. У Венгрии один балл, но даже он позволяет сохранить, хоть и минимальные, шансы на выход. Сегодня в 19:00 сыграют другие участники группы F - Германия и Португалия.