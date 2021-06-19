Угорщина зіграла з Францією внічию, виграючи по ходу матчу

Матч проходив в угорській столиці Будапешті. Причому умови для гравців були вкрай складними - спека більш ніж в 30 градусів. У підсумку для футболістів влаштовували водопій, а в середині тайму капітану Угорщини Салаї і зовсім стало погано, після чого він продовжити гру не зміг.

Що стосується самої гри, то французи мали перевагу як в ігровому плані, так і по моментах. Вже на 13-й хвилині Угорський кіпер Гулачі здійснив два шикарних сейви від Бензема і Грізманна, правда останній у підсумку опинився в офсайді. А під кінець першої 45-хвилинки шикарний пас від Мбаппе запоров Бензема, не потрапив з ходу в створ метрів з 10.

Здавалося, що ось-ось французи заб'ють, але відзначилися угорці. Вже в компенсований до першого тайму час лівий захисник Угорщини Фіоло втік з центру поля від двох французьких захисників, вбіг у штрафну і потужно пробив у ближній кут воріт Льоріса - 1:0.

У другому таймі французи понеслися відіграватися, але змогли створити по-справжньому небезпечний момент лише на 59-й хвилині. Дембеле, який лише двома хвилинами раніше з'явився на полі, змістився з кута штрафного майданчика і вистрілив у ближній кут. Врятувала угорців штанга. А ще через сім хвилин вже ніхто перешкодити Грізманну зрівняти рахунок не зміг. Мбаппе прострілив, Орбан не зміг винести м'яч, а нападник "Барселони" встромив м'яч у сітку - 1:1.

Однак цей гол залишився останнім у матчі і закрутив інтригу в групі перед останнім туром. Лідирують поки французи, у яких 4 очки. У Угорщини один бал, але навіть він дозволяє зберегти, хоч і мінімальні, шанси на вихід. Сьогодні о 19: 00 зіграють інші учасники групи F - Німеччина та Португалія.