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Португалия начала Евро с победы против Венгрии. Португальцы - чемпионы Европы

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Будапешт, Вторник 15 июня 2021 20:53
Португалия начала Евро с победы против Венгрии. Португальцы - чемпионы Европы Фото: матч Венгрия - Португалия (uefa.com)
Автор: Роман Тверденко

Сборная Португалии победила Венгрию в своем первом матче на Евро-2020. Забить три гола действующим чемпионам Европы удалось в самом конце.

Подробности матча - в материале РБК-Украина.

Португальцы доминировали большую часть первого тайма. У команды Фернанду Сантуша были шансы открыть счет еще до перерыва, но португальцы били мимо ворот из хороших ситуаций.

После перерыва Венгрия включилась и начала временами создавать моменты у ворот Руя Патрисиу. В одном из эпизодов им даже удалось забить гол, но через несколько секунд судья матча отменил его из-за офсайда.

Дальше же начали забивать португальцы. Защитник Рафаэл Геррейру забил на 84-й минуте с помощью рикошета от ног венгерского футболиста, который дезориентировал вратаря Венгрии Петера Гулачи. Мяч полетел под штангу, вратарь остался на месте.

Спустя три минуты Португалия заработала пенальти и его четко исполнил Криштиану Роналду. После этого гола он стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы. По итогу этого матча у него 11 голов на Евро.

Единственный "чистый" гол без пенальти и рикошетов португальцы забили уже в компенсированное время. Атака Португалии разобрала защиту хозяев и Криштиану Роналду красиво завершил после паса Рафы Силвы.

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