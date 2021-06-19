Победа Швеции, вялые ничьи в матчах Англии и Хорватии: итоги дня на Евро-2020

Швеция - Словакия 1:0. Шведы доказали статус фаворита только в конце матча

Матч шведов и словаков задал тон всему игровому дню - слабая игра с минимумом остроты у ворот обеих команд. На определенном отрезке казалось, что Словакия может забить и внезапно одержать две победы в двух турах. Но во второй половине тайма Швеция вспомнила, что считалась фаворитом игры, и начала давить на ворота соперника. Давление вылилось в пенальти, который четко реализовал новый пенальтист команды Эмиль Форсберг. Исправить ситуацию словакам не удалось. А Швеция идет с четырьмя очками и приближается к выходу в плей-офф.

Хорватия - Чехия 1:1. Хорваты продолжают опровергать былые заслуги

Предпосылки ожидать именно победу Хорватии в этом матче были - они были злые за поражение от Англии, их состав сильнее чешского, а Чехия могла на самом деле проиграть в игре с Шотландией, а не победить. Но на деле хорваты оказались достаточно слабы в атаке. Чехам же удалось забить с сомнительного пенальти, который назначили за удар Деяна Ловрена локтем в лицо Патрика Шика в игровой ситуации, когда защитник хорватов не видел соперника. Сам Шик точно пробил пенальти.

Во втором тайме ситуацию исправил отличным ударом Иван Перишич, но додавить соперника не вышло. 1:1 и шансы хорватов на выход в плей-офф очень слабые. Чего не скажешь про чехов.

Англия - Шотландия 0:0. Команды могли забивать в первом тайме, и на этом все

Худший матч пятницы. Если в первом тайме была еще какая-то живость, то после перерыва было совсем скучно. В первой половине Англия рвалась к воротам соседей, но все время им чего-то не хватало. Опаснейшим моментом у них был удар головой Джона Стоунза в штангу. У Шотландии были моменты, после которого англичан спасал вратарь Джордан Пикфорд, а защитник выносил мяч головой из угла ворот. Больше не было фактически ничего. Более чем закономерный результат.