Венгрия связала блокирование помощи ЕС с позицией по Украине. МИД отреагировал

Сегодня Еврокомиссия объявила о процедуре блокирования финансов, которые поступают Венгрии из общего бюджета блока. Такое решение Еврокомиссии связано с подрывом стандартов верховенства права в ЕС.

"Ответ министра Гуйяша на письмо Еврокомиссии относительно механизма обусловленности в контексте верховенства права: избиратели Венгрии четко высказались 3 апреля. Мы должны удержать Венгрию от войны, убедиться, что венгерские семьи не платят цену войны и что наши дети защищены от сексуальной пропаганды", - ответил на это спикер венгерского премьера Золтан Ковач.

В украинском МИД раскритиковали такое заявление представителя премьера Венгрии.

"Призываем наших венгерских партнеров воздерживаться от таких действий, а вместо этого работать на единство в ЕС и, в частности, поддержать новые антироссийские санкции, которые лишат российскую военную машину источников финансирования", - сказал Николенко.