Венгрия связала блокирование помощи ЕС с позицией по Украине. МИД отреагировал

Венгрия связала начало процедуры блокировки помощи из бюджета ЕС с ее позицией по поводу войны в Украине. Киев считает такие попытки Будапешта впутать Украину в свой конфликт с ЕС неуместным и недопустимым.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
Сегодня Еврокомиссия объявила о процедуре блокирования финансов, которые поступают Венгрии из общего бюджета блока. Такое решение Еврокомиссии связано с подрывом стандартов верховенства права в ЕС.
"Ответ министра Гуйяша на письмо Еврокомиссии относительно механизма обусловленности в контексте верховенства права: избиратели Венгрии четко высказались 3 апреля. Мы должны удержать Венгрию от войны, убедиться, что венгерские семьи не платят цену войны и что наши дети защищены от сексуальной пропаганды", - ответил на это спикер венгерского премьера Золтан Ковач.
В украинском МИД раскритиковали такое заявление представителя премьера Венгрии.
"Призываем наших венгерских партнеров воздерживаться от таких действий, а вместо этого работать на единство в ЕС и, в частности, поддержать новые антироссийские санкции, которые лишат российскую военную машину источников финансирования", - сказал Николенко.
Напомним, в начале апреля венгерский премьер Виктор Орбан назвал президента Украины Владимира Зеленского своим оппонентом. Он заявлял, что Зеленский хотел втянуть Венгрию в войну с РФ.
А недавно министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Будапешт не будет поддерживать европейское эмбарго на нефть и газ из РФ.