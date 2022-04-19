ru ua
Вт, 19 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Венгрия не поддержит эмбарго на российскую нефть и газ, - Сийярто

Новина українською →
Будапешт, Вторник 19 апреля 2022 13:07
Венгрия не поддержит эмбарго на российскую нефть и газ, - Сийярто Фото: министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (flickr by U S Department of State)
Автор: Юлия Бойко

Венгрия не будет поддерживать введение эмбарго на поставки российской нефти и газа. Позиция венгерского правительства остается без изменений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Post.

Как заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, поставки российского газа идут без сбоев. Поэтому официальный Будапешт не намерен поддерживать европейские санкции в отношении импорта энергоресурсов.

Напомним, ранее стало известно, что Евросоюз в рамках шестого пакета санкций против России готовит нефтяное эмбарго. Ожидается, что запрет на импорт будет вводиться поэтапно, чтобы зависимые страны успели найти альтернативных поставщиков нефтепродуктов.

Отметим, из всех стран-участниц ЕС резко против эмбарго выступает только Венгрия, Германия уже готова сократить поставки из России в течение года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Венгрия Нефть Санкции против России Газ
NEWS
55-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
55-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
"Будем ехать, сколько сможет поезд". Репортаж с эвакуационного рейса на Донбасс
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора "Будем ехать, сколько сможет поезд". Репортаж с эвакуационного рейса на Донбасс