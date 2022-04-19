Венгрия не поддержит эмбарго на российскую нефть и газ, - Сийярто

Венгрия не будет поддерживать введение эмбарго на поставки российской нефти и газа. Позиция венгерского правительства остается без изменений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Post .

Как заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, поставки российского газа идут без сбоев. Поэтому официальный Будапешт не намерен поддерживать европейские санкции в отношении импорта энергоресурсов.

Напомним, ранее стало известно, что Евросоюз в рамках шестого пакета санкций против России готовит нефтяное эмбарго. Ожидается, что запрет на импорт будет вводиться поэтапно, чтобы зависимые страны успели найти альтернативных поставщиков нефтепродуктов.

Отметим, из всех стран-участниц ЕС резко против эмбарго выступает только Венгрия, Германия уже готова сократить поставки из России в течение года.

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