Угорщина пов'язала блокування допомоги ЄС з позицією щодо України. МЗС відреагувало

Сьогодні Єврокомісія оголосила про процедуру блокування фінансів, які надходять Угорщині зі спільного бюджету блоку. Таке рішення Єврокомісії пов'язане з підривом стандартів верховенства права в ЄС.

"Відповідь міністра Гуйяша на лист Єврокомісії щодо механізму обумовленості в контексті верховенства права: виборці Угорщини чітко висловилися 3 квітня. Ми повинні утримати Угорщину від війни, переконатися, що угорські сім’ї не платять ціну війни і що наші діти захищені від сексуальної пропаганди", - відповів на це речник угорського прем'єра Золтан Ковач.

В українському МЗС розкритикували таку заяву речника прем'єра Угорщини.

"Закликаємо наших угорських партнерів утримуватися від таких дій, а натомість працювати на єдність в ЄС та, зокрема, підтримати нові антиросійські санкції, які позбавлять російську воєнну машину джерел фінансування", - сказав Ніколенко.