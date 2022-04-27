ЕС запустил процедуру заморозки помощи Венгрии из бюджета блока
Еврокомиссия официально запустила дисциплинарную процедуру блока против Венгрии. Правительство Виктора Орбана может потерять финансирование из бюджета ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение еврокомиссара по вопросам юстиции Вера Йоуровой в Twitter.
"Сегодня мы отправляем в Венгрию письмо-уведомление об официальном запуске процедуры бюджетных условий", - написала она.
По ее словам, Еврокомиссия выявила проблемы, которые могут нарушать верховенство закона и влиять на бюджет ЕС.
"Венгрия должна будет ответить на наши опасения и предложить меры по исправлению положения", - добавила Йоурова.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия начнет новую дисциплинарную процедуру блока против Венгрии. Это шаг может привести к замораживанию финансирования правительства премьер-министра Виктора Орбана.
ЕС впервые опробует свой новый инструмент, предназначенный для предотвращения нецелевого использования совместных расходов. Его согласовали все 27 лидеров ЕС в конце 2020 года, несмотря на сопротивление Орбана и правящей партии Польши.
Более богатые страны ЕС, вносящие вклад в совместную казну блока, из которых Варшава и Будапешт являются чистыми бенефициарами, отказались продолжать платить без более строгих гарантий, гарантирующих, что их деньги не пойдут на пользу тем, кто подрывает демократию.
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