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Венгрия согласилась "на этот раз" не блокировать продление санкций ЕС, - СМИ

Новина українською →
Среда 07 сентября 2022 15:02
Венгрия согласилась "на этот раз" не блокировать продление санкций ЕС, - СМИ Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (facebook com orbanviktor1)
Автор: Сергей Пышкин

Венгрия согласилась пока не блокировать продление санкций ЕС против России. Однако вынесет свои условия на обсуждение через пол года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Венгрия только что сообщила представителям ЕС, что они согласятся продлить санкции на 6 месяцев, но вынесут этот вопрос в рабочие группы и когда состоится следующий пересмотр (продолжение санкций ЕС, - ред.) в марте", - пишет Йозвяк.

Отметим, что Венгрия ранее угрожала заблокировать продолжение некоторых частей санкций Евросоюза против России, если трое олигархов, а именно Алишер Усманов, Петр Авен и Виктор Рашников, не будут исключены из списка ограничений.

Тем временем Европейский союз планирует продлить ограничения против россиян и организаций РФ на шесть месяцев. Сегодня же в санкционный список входят:

  • 1217 физических лиц;
  • 108 организаций.

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Венгрия Украина Российская Федерация Евросоюз
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