Венгрия угрожает заблокировать продление санкций ЕС против России: в чем причина
Венгрия угрожает заблокировать продление некоторых частей санкций Евросоюза против России, если трое олигархов не будут исключены из списка ограничений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радіо Свобода".
Согласно нескольким осведомленным дипломатическим источникам, которые говорили на условиях анонимности, Будапешт добивается отмены санкций в отношении олигархов Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова.
Отметим, что ЕС намерен продлить санкции против россиян и организаций РФ на шесть месяцев. На данный момент в него входят 1217 физических лиц и 108 организаций. В частности, в списке числятся и трое олигархов.
Послы ЕС планируют обсудить этот вопрос 7 сентября, а продление следует согласовать до 15 сентября.
Венгрия также просит сделать исключение для гуманитарных организаций, чтобы они могли вести дела с некоторыми российскими банками, которые в настоящее время находятся под санкциями.
Сообщается, что Венгрия может таким образом давить на Брюссель, чтобы сдвинуть утверждение "ковидного" пакета европейских средств для Будапешта, которое задерживается из-за опасений Брюсселя по поводу верховенства права.
Напомним, Венгрию считают троянским конем России в Европе, так как она поддерживает пророссийские идеи и в войне против Украины склоняется на сторону Москвы.
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