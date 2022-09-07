Угорщина погодилась "цього разу" не блокувати продовження санкцій ЄС, - ЗМІ

Угорщина погодилась поки що не блокувати продовження санкцій ЄС проти Росії. Однак винесе свої умови на обговорення через пів року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Угорщина щойно повідомила представникам ЄС, що вони погодяться продовжити санкції на 6 місяців, але винесуть це питання в робочі групи і коли відбудеться наступний перегляд (продовження санкцій ЄС, - ред.) в березні", - пише Йозвяк.

Відзначимо, що Угорщина раніше погрожувала заблокувати продовження деяких частин санкцій Євросоюзу проти Росії, якщо троє олігархів, а саме Алішер Усманов, Петр Авен і Віктор Рашников, не будуть виключені зі списку обмежень.

Тим часом Європейський союз планує продовжити обмеження проти росіян і організацій РФ на шість місяців. Сьогодні ж до списку санкцій входять: