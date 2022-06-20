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Венгрия предложила новый вариант экспорта украинского зерна

Новина українською →
Понедельник 20 июня 2022 16:23
Венгрия предложила новый вариант экспорта украинского зерна Фото: Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии (flickr by US Department of State)
Автор: Иван Носальский

В Венгрии предложили транспортировку украинского продовольства через ее территорию.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Венгрия предложила свою территорию в качестве возможного маршрута для экспорта украинского зерна в связи с нарушением обычных маршрутов", - заявил министр по итогам встречи глав МИД стран ЕС

Стоит заметить, что экспорт зерна из Украины существенно затруднен из-за вторжения России. Украинское государство не может проводить транспортировку зерна по Черному морю.

Напомним, ранее стало известно, что правительство Украины разработало два маршрута для экспорта зерна. Они проходят через Польшу и Румынию.

Также мы писали, что Франция совместно со своими европейскими коллегами прорабатывает маршрут вывоза зерна из Украины через Румынию.

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