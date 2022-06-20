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Угорщина запропонувала новий варіант експорту українського зерна

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Понеділок 20 червня 2022 16:23
Угорщина запропонувала новий варіант експорту українського зерна Фото: Петер Сійярто, міністр закордонних справ Угорщини (flickr by US Department of State)
Автор: Іван Носальський

В Угорщині запропонували транспортування українського продовольства через її територію.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian, про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

"Угорщина запропонувала свою територію як можливий маршрут для експорту українського зерна у зв'язку з порушенням звичайних маршрутів", - заявив міністр за підсумками зустрічі глав МЗС країн ЄС

Варто зауважити, що експорт зерна з України суттєво уcкладнений через вторгнення Росії. Українська держава не може проводити транспортування зерна Чорним морем.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що уряд України розробив два маршрути для експорту зерна. Вони проходять через Польщу та Румунію.

Також ми писали, що Франція спільно зі своїми європейськими колегами опрацьовує маршрут вивезення зерна з України через Румунію.

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Угорщина продовольственный кризис Війна Росії проти України
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