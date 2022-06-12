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Украина разработала маршруты через Польшу и Румынию для экспорта зерна, - МИД

Новина українською →
Украина, Воскресенье 12 июня 2022 13:48
Украина разработала маршруты через Польшу и Румынию для экспорта зерна, - МИД Фото: Украина разработала два маршрута для экспорта зерна (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Правительство Украины разработало два маршрута для экспорта зерна. Они проходят через Польшу и Румынию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий заместителя министра иностранных дел Дмитрия Сеника изданию Reuters.

На саммите безопасности в Сингапуре он отметил, что на территории Украины хранится до 30 млн тонн зерна, которые нужно экспортировать.

Из-за блокады морских портов Украина может вывезти зерно только автомобильным и речным транспортом, а также железной дорогой. Правительство разработало маршруты для экспорта через Польшу и Венгрию. Также ведутся переговоры о создании третьего коридора через страны Балтии.

"Эти маршруты не идеальны, но мы делаем все возможное, чтобы развивать их", - сказал Сеник.

Напомним, Владимир Зеленский рассказал, что разблокировать украинские порты помогают Турция, Великобритания, Канада, ООН и другие европейские страны.

Также президент во время своего выступления в Сингапуре рассказал о последствиях продовольственного кризиса и войны в Украине.

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