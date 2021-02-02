Венгрия получила первую партию российской COVID-вакцины

Во вторник, 2 февраля, Венгрия получила первую партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V". В страну доставили 40 тысяч доз препарата, что позволит вакцинировать 20 тысяч жителей Венгрии.

Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в Facebook.

"В эти минуты первая партия российской вакцины прибывает в Венгрию", - написал министр.

По его словам, партия российской вакцины "Спутник V" будет направлена в Национальный центр общественного здравоохранения для исследования специалистами, после чего будет составлен план вакцинации населения.

"Чем раньше мы сможем вакцинировать уязвимые группы, тем скорее будут сняты ограничения", - заявил Сийярто.

Напомним, 22 января Венгрия заключила контракт на поставку российской вакцины от COVID "Спутник V", которая должна поступить в страну в три этапа. А 21 января Венгрия одобрила COVID-вакцины AstraZeneca и "Спутник V".

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что правительство распорядилось начать строительство завода по производству COVID-вакцин.