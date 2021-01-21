Венгрия одобрила COVID-вакцины AstraZeneca и "Спутник V"

Фото: вакцина (РБК-Украина)

Национальный институт фармакологии и безопасности питания Венгрии одобрил российскую вакцину против коронавируса "Спутник V". Также они зарегистрировали COVID-препарат британо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, министр иностранных дел Петер Сийярто отправится сегодня в Москву для обсуждения вопросов по поводу российской вакцины. Таким образом, Венгрия стала первой страной Евросоюза, которая официально разрешила применение "Спутника V" на своей территории.

Препарат зарегистрирован в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) на основании данных клинических исследований в России и всесторонней оценки в Венгрии.

Напомним, ранее Петер Сийярто заявил, что Венгрия получила шесть тысяч доз российской вакцины от COVID-19 "Спутник V".

Первую партию российской вакцины от коронавируса Венгрия получила еще в ноябре.

Кроме того, РБК-Украина писало, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявление о регистрации вакцины против коронавируса "Спутник V" в Евросоюзе. Эксперты Европейского агентства лекарственных средств (EMA) провели научную консультацию для разработчиков препарата.