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В Венгрии может появиться завод по производству COVID-вакцин

Будапешт, Пятница 22 января 2021 18:25
В Венгрии может появиться завод по производству COVID-вакцин
Фото: Виктор Орбан (flickr.com/eu2017ee)
Автор: РБК-Украина

Правительство Венгрии распорядилось начать строительство завода по производству COVID-вакцин. Он будет построен в Дебрецене на востоке страны.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает Hungary Today.

По его словам, завод должен быть большим, чтобы производить достаточно вакцин против коронавируса.

Напомним, Венгрия заключила контракт на поставку российской вакцины от COVID "Спутник V", которая должна поступить в страну в три этапа.

На данный момент российская вакцина "Спутник V" не была одобрена Европейским агентством лекарственных средств (EMA), однако Россия уже подала документы европейскому регулятору для регистрации.

Ранее стало известно, что Венгрия одобрила COVID-вакцины AstraZeneca и "Спутник V".

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия получила шесть тысяч доз российской вакцины от COVID-19 "Спутник V".

Первую партию российской вакцины от коронавируса Венгрия получила еще в ноябре.

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Новости Украины В мире ВенгрияВиктор Орбанвакцина от коронавируса

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