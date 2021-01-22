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Венгрия заключила контракт на поставку российской вакцины от COVID

Будапешт, Пятница 22 января 2021 10:59
Венгрия заключила контракт на поставку российской вакцины от COVID
Фото: Петер Сийярто (VISITA_OFICIAL_DEL_MINISTRO_DE_HUNGRÍA)
Автор: РБК-Украина

Венгрия подписала контракт на поставку российской вакцины от COVID. Ожидается, что вакцина "Спутник V" поступит в три этапа.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает hvg.hu.

По его словам, контракт был подписан в ночь на 22 января. Он также отметил, что Будапешт и Москва вели переговоры в течение двух с половиной месяцев. Сийярто добавил, что поставки вакцины "Спутник V" будут осуществляться в три этапа. Других подробностей министр не предоставил, но пообещал, что они появятся в течение дня.

Сийярто объяснил закупку российской вакцины тем, что ежедневно от COVID-19 в Венгрии умирают около сотни человек. А национальный карантин наносит ущерб на 10 млрд форинтов (34 млн долларов) каждый день.

Сийярто подчеркнул, что ускорение вакцинации защитит жизни венгров и даст шанс вернуться в нормальное русло.

Напомним, ранее стало известно, что Венгрия одобрила COVID-вакцины AstraZeneca и "Спутник V".

Также сообщалось, что Россия в январе начнет поставки COVID-вакцины на оккупированный Донбасс.

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Новости Украины Общество Российская ФедерацияВенгрияВакцина

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