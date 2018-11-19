Венгрия продолжает блокировать сближение Киева с альянсом, - Сийярто

Фото: Петер Сийярто (flickr.com mfarussia)

Венгрия не будет снимать "вето" с проведения заседаний Комиссии Украина-НАТО

Венгрия не будет снимать "вето" с проведения заседаний Комиссии Украина-НАТО, однако не будет препятствовать приглашению министров иностранных дел Украины и Грузии на встречу глав внешнеполитических ведомств государств НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

"Я могу согласиться с форматом встречи с представителем Украины на заседании министров иностранных дел НАТО, который будет похож на тот, который у нас был во время последнего саммита НАТО. Тогда были приглашены президенты Грузии и Украины. Мы были против. И если на встречу министров НАТО в декабре будут приглашены главы МИД Грузии и Украины, мы тоже на это пойдем", - заявил Сийярто.

По его словам, Будапешт и дальше будет блокировать евроатлантическую интеграцию Украины, учитывая то, что, по его мнению, в проблеме языков меньшинств не было никакого прогресса. Сийярто также не согласен с требованиями ЕС и НАТО считать языковой спор между Украиной и Венгрией двусторонним делом.

Он отметил, что "Украина не только нарушает двусторонние соглашения, но и международные правила". Сийярто заявил, что Венгрия отвергает утверждение, что это следует воспринимать как двусторонний спор, добавив, что за последний месяц Украина только ухудшила ситуацию.

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что договоренности с действующим политическим руководством Украины для Будапешта не представляются возможными.