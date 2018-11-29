Глава Пентагона говорит, что Москве нельзя доверять

Фото: Джеймс Мэттис (defense.gov)

Мэттис заявил, что РФ нарушила договор между двумя странами

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что захват Россией украинских военно-морских судов в Азовском море нарушает между двумя сторонами договор, а также показал то, что нельзя доверять РФ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Во время общения с журналистами Мэттис заявил, что нельзя рассчитывать, что РФ сможет сохранить свое слово.

"Когда вы считаете, что существует договор между двумя странами ... это просто показывает, что сейчас нельзя рассчитывать на то, что Россия может сохранить свое слово", - заявил глава Пентагона.

Ранее сообщалось, что министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что украинские порты в Азовском море остаются заблокированными. По словам Омеляна, Россия блокирует заход и выход судов к этим портам, сейчас разрешения на прохождение ожидают 18 кораблей.

Напомним, Украина передала в Арбитражный трибунал данные об атаке России в Азовском море. Министерство иностранных дел Украины обратило внимание на длительное преследование украинских и иностранных судов, которые планируют пройти через Керченский пролив к портам Мариуполя, Бердянска и других украинских портов.