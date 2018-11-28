Украинские порты в Азовском море остаются заблокированными, - Омелян

Фото: Владимир Омелян (РБК-Украина/Виталий Носач)

Разрешения на вход в порты Бердянска и Мариуполя ожидают 18 кораблей, в общем заблокированы 35 судов

Украинские порты, которые имеют выход к Азовскому морю, по состоянию на вечер 28 ноября 2018 года остаются заблокированными. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает РБК-Украина.

Речь идет о портах Мариуполя и Бердянска. По словам Омеляна, Россия блокирует заход и выход судов к этим портам. Сейчас разрешения на прохождение ожидают 18 кораблей.

"В ожидании на вход в Азовское море находятся 18 судов: 4 направляются к порту Бердянск, 14 - к порту Мариуполь. На выход из Азовского до Черного морей также стоит очередь: из порта Бердянска не могут выйти 3 судна из порта Мариуполя - 6. Еще 8 судов у причалов в портах", - написал Омелян в Facebook.

В целом Россией заблокированы 35 судов. Движение осуществляется только в направлении российских портов на Азове.

"То есть, Россия заблокировала украинские порты на Азовском море. Действия российской стороны свидетельствуют о целенаправленной эскалации ситуации в Азовском море и дестабилизации региона", - резюмировал министр.

Он добавил, что цель России - блокирование работы украинских портов в акватории Азовского моря и постепенное вытеснение Украины с ее законных территорий, которые закреплены нормами международного права.

Напомним, ранеше вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что атакой на украинские корабли в Керченском проливе Россия пытается аннексировать Азовское море.

Добавим, Министерство иностранных дел Украины направило информацию об акт еагрессии России в Керченском проливе в Арбитражный трибунал, который рассматривает спор между Украиной и Российской Федерацией относительно нарушения последней Конвенции ООН по морскому праву в Черном море, Азовском море и Керченском проливе.